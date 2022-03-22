Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Yemen'deki gıda krizini daha da ağırlaştırdı - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Yemen'deki gıda krizini daha da ağırlaştırdı

22.03.2022 11:05

Görüntü Dökümü: Çarşıda alışveriş yapanlardan detaylar Tahıl tüccarı Aziz Sultan ile röportaj Vatandaş İsmail El Caferi ile röportaj Fırında ekmek yapımından detaylar Fırın sahibi Hani Ali Abdo ile röportaj Ekmek satışından detaylar TAİZ - Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan...

Görüntü Dökümü:

Çarşıda alışveriş yapanlardan detaylar

Tahıl tüccarı Aziz Sultan ile röportaj

Vatandaş İsmail El Caferi ile röportaj

Fırında ekmek yapımından detaylar

Fırın sahibi Hani Ali Abdo ile röportaj

Ekmek satışından detaylar TAİZ - Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında 7 yıldır süren iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz derinleşiyor. Küresel ölçekte birçok olumsuz yansıması görülen Rusya- Ukrayna savaşının, krizi giderek arttığı ülkede, güvenli gıdaya ulaşımın daha da zorlaşmasından endişe ediliyor. Ukrayna'daki savaşla yaşanan enerji krizi ve buna bağlı artan akaryakıt fiyatlarındaki artış, gıda fiyatlarına da olumsuz yansıdı. Taiz kentindeki esnaf, yaşanan ekonomik durgunluktan şikayetçi.

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Yemen'deki gıda krizini daha da ağırlaştırdı
Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Yemen'deki gıda krizini daha da ağırlaştırdı
Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Yemen'deki gıda krizini daha da ağırlaştırdı

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alışveriş, Röportaj, Yemen, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Yemen'deki gıda krizini daha da ağırlaştırdı - Son Dakika


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