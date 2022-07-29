Araç sahiplerine kötü haber! LPG fiyatları 30 kuruş artacak - Son Dakika
Üye Girişi

Araç sahiplerine kötü haber! LPG fiyatları 30 kuruş artacak

29.07.2022 13:37

Son dönemde peş peşe gelen akaryakıtta indirim haberleri sonrası vatandaşı üzecek bir gelişme yaşandı. Bu geceden itibaren LPG'ye yapılması beklenen 30 kuruş zamla birlikte İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11,09 liraya, Ankara'da ise 11,35 liraya yükselecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İNDİRİMLERİN ARDINDAN BU KEZ ZAM YOLDA

Günlerdir art arda gelen indirim haberleri araç sahiplerini keyiflendirirken bu gece yarısından LPG'ye gelmesi beklenen fiyat artışı ise biraz olsun tat kaçıracak. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

LPG'NİN LİTRESİ KAÇ LİRADAN SATILACAK?

Zamların pompaya yansımasıyla İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11,09 lira, Ankara'da 11,35 lira ve İzmir'de ise 11,03 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
500

Lpg, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Araç sahiplerine kötü haber! LPG fiyatları 30 kuruş artacak - Son Dakika


Son Dakika
13:37 Araç sahiplerine kötü haber! LPG fiyatları 30 kuruş artacak
13:26 Galatasaray'da dünyaca ünlü 10 numara gündeme geldi
13:24 Yavaş gitmesi için uyardığı maganda, baba ve oğlunu silahla kovaladı
13:12 Putin'den Erdoğan'a 'tahıl koridoru' jesti! Türkiye'ye yatırım için 15 miyar dolar göndereceği belirtildi
13:01 Dua Lipa'nın konser verdiği salonda havai fişek patlatıldı! Yaralıların olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı
13:00 Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor
12:38 MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi
12:11 Avustralya'da bir vücut geliştirme fenomeni, çocuğunun yanında verdiği müstehcen pozu paylaşınca veliler ayaklandı
12:09 Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima parlamentoda: Başörtüsünü gururla takın
11:59 Bu yüksek maaşı kim ödeyecek? Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tutkusu nedeniyle İngiltere'yi terk ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 13:50:06. #1.13#
SON DAKİKA: Araç sahiplerine kötü haber! LPG fiyatları 30 kuruş artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement