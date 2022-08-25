Motorine bir zam daha! Bu gece pompaya yansıyacak - Son Dakika
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Motorine bir zam daha! Bu gece pompaya yansıyacak

25.08.2022 09:33

6 ayı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da buna paralel olarak değişkenlik gösteriyor. Son olarak bu gece yarısından itibaren motorine 2 hafta içindeki 5. zammın geleceği ve litre fiyatının 87 kuruş artacağı bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE BİR ZAM DAHA GELİYOR

Son dönemde gelen zamlarla araç sahiplerinin keyfini iyiden iyiye kaçıran motorine bu gece yarısından itibaren son 2 haftadaki 5. zammın gelmesi beklenirken, litre fiyatı 87 kuruş daha artacak.

İSTANBUL'DA MOTORİN 26,85 LİRADAN SATILACAK

26 Ağustos itibarıyla geçerli olacak zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26,85 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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