Son Dakika Haberleri: Rusya Ukrayna Sınırına 500 Kilometre Menzilli "İskender" Füzeleri Konuşlandırdı

Rusya Ukrayna Sınırına 500 Kilometre Menzilli "İskender" Füzeleri Konuşlandırdı

20 dakika önce

Yeni uydu fotoğraflarından Rusya'nın Ukrayna sınırına nükleer kapasiteli balistik füzeler yerleştirdiği tespit edildi.

Rusya Ukrayna Sınırına 500 Kilometre Menzilli
Yeni uydu fotoğraflarından Rusya'nın Ukrayna sınırına nükleer kapasiteli balistik füzeler yerleştirdiği tespit edildi.

Uluslararası Görüntü Uydusu (ImageSat) tarafından alınan görüntülerden Rusya'nın Ukrayna'nın güneydoğu kenti Krasnodar şehrine 435 kilometre mesafede kısa menzilli İskender füzeleri yerleştirdiğinin anlaşıldığı kaydedildi. ImageSat in, hükümetlere ve savunma ajanslarına görüntü sağlayan profesyonel ticari bir uydu olduğu belirtildi.

Uydudan alınan görüntülerden, iki ayrı noktada birkaç bunkerin bulunduğu iki füze sisteminin tespit edildiği kaydedildi. Füze rampasına yükleme yapmak için yanında füze aktarma aracının görüldüğü belirtildi. Başka bir füze yükleyicinin bunkerde çıkarken görüldüğü belirtiliyor. Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınına füzeler yerleştirmesinin ABD'ye bir sinyal verme anlamına geldiği iddia edildi.

Aynı füze sisteminin Rusya'nın Sibirya bölgesinde Buryat Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti BurUlan'a konuşlandırdığı hatırlatıldı. Bu bölgenin Moğolistan sınırına yakın olduğuna dikkat çekildi.

Ukrayna'nın doğu kesiminde bulunan Donbass şehrinin, füze mesafesi olan 500 kilometre menzili içinde bulunduğu belirtildi. Rus taraftarı militanlar, Rusya'nın desteği ile 2014 yılından beri bu bölgeyi Rusya'ya bağlık bir eyalet olarak Ukrayna'dan ayırmaya çalışıyor. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

İskender, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Güncel
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