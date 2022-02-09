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Rusya, Ukrayna sınırında gerilimin azalması için şartlarını öne sürdü - Son Dakika

Rusya, Ukrayna sınırında gerilimin azalması için şartlarını öne sürdü

09.02.2022 23:31

Rusya, Ukrayna sınırında gerilimin azalması için şartlarını öne sürdü "Ukrayna'ya silah sevkiyatı ve NATO ülkeleri ile olan ortak tatbikatlar durdurulacak" "Batılı askeri danışman ve eğitmenler Ukrayna'dan çekilecek" Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna sınırındaki...

Rusya, Ukrayna sınırında gerilimin azalması için şartlarını öne sürdü

"Ukrayna'ya silah sevkiyatı ve NATO ülkeleri ile olan ortak tatbikatlar durdurulacak"

"Batılı askeri danışman ve eğitmenler Ukrayna'dan çekilecek"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna sınırındaki gerilimin azalması için Batılı ülkelere ve NATO'ya şartlarını açıkladı. Zaharova, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarına ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatları son verilmesi gerektiğini ifade ederek, Batılı askeri danışman ve eğitmenlerin Ukrayna'dan çekilmelerini istedi.

Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sınırdaki gerilimin azaltılması için Batılı ülkelere ve NATO'ya Rusya'nın şartlarını öne sürdü. Sınırdaki gerilimin azalması için Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah yardımlarını kesmesini ve yabancı askerlerin Ukrayna'dan çıkması gerektiğini belirten Zaharova, NATO'nun da bölgede tatbikatlardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Zaharova, "Batılı ortaklarımızın bu kadar çok dillendirdiği Ukrayna çevresindeki gerilimin çok hızlı bir şekilde azaltmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını durdurmak, Batılı askeri danışman ve eğitmenleri bu topraklardan çekmek, Ukrayna ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatlarını durdurmak ve ayrıca daha önce Ukrayna'ya teslim edilen yabancı silahları geri çekmek gerekiyor" dedi.

"Ukrayna'ya saldıracağımızı ABD gazetelerinden öğreniyoruz"

ABD basını tarafından Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik çıkan haberleri saçmalık olarak niteleyen Zaharova, "Ukrayna'ya saldıracağımızı ABD gazetelerinden öğreniyoruz. Kendimizi bu ülke ile ortak tarihe sahip bir halk olarak görürken ve üstelik bu gibi iddialar Kiev yönetimi ve Ukrayna Devlet Başkanı tarafından dahi eleştiriliyorken, nasıl saldırgan eylemler planlayabiliriz ki? Bu çok saçma" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna sınırında gerilimin azalması için şartlarını öne sürdü - Son Dakika


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