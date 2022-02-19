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Rusya: "Ukrayna sınırında tatbikatları tamamlayan bazı birlikler geri çekiliyor" - Son Dakika

Rusya: "Ukrayna sınırında tatbikatları tamamlayan bazı birlikler geri çekiliyor"

19.02.2022 00:59
Rusya: "Ukrayna sınırında tatbikatları tamamlayan bazı birlikler geri çekiliyor"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınlarında tatbikatları tamamlayan Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı bazı tank ve birliklerin daimi üslerine dönmeye başladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınlarında tatbikatları tamamlayan Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı bazı tank ve birliklerin daimi üslerine dönmeye başladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırındaki tatbikatları tamamlayan Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı bazı tank ve birliklerin Nijniy Novgorod'taki ana üslerine dönmeye başladığı bildirildi. Tankların demiryolu hattı üzerinden ana üslerine taşındığı ifade edilerek, "Tank ve paletli zırhlı araçların taşınması yaklaşık bin kilometrelik bir mesafe boyunca demiryolu ile gerçekleştirilecek" denildi. Tankların ana üslerine dönmesinden sonra askeri personelin tank bakımları yapacağı ve bir sonraki tatbikata hazırlanacağı vurgulandı. - MOSKOVA

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Nijniy Novgorod, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya: 'Ukrayna sınırında tatbikatları tamamlayan bazı birlikler geri çekiliyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya: "Ukrayna sınırında tatbikatları tamamlayan bazı birlikler geri çekiliyor" - Son Dakika
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