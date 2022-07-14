Rusya: Ukrayna tahılına dair İstanbul'daki toplantıda olası anlaşmaların unsurları formüle edildi - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna tahılına dair İstanbul'daki toplantıda olası anlaşmaların unsurları formüle edildi

14.07.2022 14:41
Rusya: Ukrayna tahılına dair İstanbul'daki toplantıda olası anlaşmaların unsurları formüle edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışı için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında İstanbul'da yapılan dörtlü toplantıda, olası anlaşmaların bazı unsurlarının formüle edildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışı için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında İstanbul'da yapılan dörtlü toplantıda, olası anlaşmaların bazı unsurlarının formüle edildiğini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve BM heyeti arasında İstanbul'da dün dörtlü toplantının yapıldığına dikkati çeken Zaharova, "Toplantıda, tahıl sorunu detaylı şekilde ele alındı. Olası anlaşmaların bazı unsurları formüle edilebildi. Bu unsurlar, askeri kurumlar aracılığıyla Rusya, Ukrayna ve Türkiye'de görüşülüyor." dedi.

Mariya Zaharova, tahıl ile ilgili temasların aynı formatta devam edeceğini belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinen Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevk ettiğine işaret ederek, "ABD ve müttefikleri, Kiev rejiminin askeri kabiliyetini güçlendirmeye çalışsalar da Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyon devam edecek ve Rus yönetiminin belirlediği tüm hedefler yerine getirilecek." diye konuştu.

"Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi süreci bölgenin yararına"

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecine de değinen Zaharova, söz konusu sürece ileride de destek sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Zaharova, "Bunun, bölgenin istikrarı ve ekonomik refahının yararına olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna tahılına dair İstanbul'daki toplantıda olası anlaşmaların unsurları formüle edildi - Son Dakika

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