Rusya, Ukrayna tahılları için İstanbul'da çalışacak askeri heyeti gönderdi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna tahılları için İstanbul'da çalışacak askeri heyeti gönderdi

26.07.2022 15:02
Rusya, Ukrayna tahılları için İstanbul'da çalışacak askeri heyeti gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmak üzere Rus askeri heyetin İstanbul'a gittiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmak üzere Rus askeri heyetin İstanbul'a gittiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" hükümlerine uygun olarak Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarına başladığı bildirildi.

Tuğamiral Eduard Luyik başkanlığında bir uzman heyetin bugün İstanbul'da olacağı ve dörtlü formatta çalışmaya başlayacağı kaydedilen açıklamada, "Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus uzmanların ana görevi, girişimin pratik uygulama aşamasına girmesi için gerekli tüm sorunları hızlı bir şekilde çözmek olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus heyetinin faaliyetlerinin Rusya Savunma Bakanlığının özel kontrolü altında olduğuna dikkat çekildi.

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Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak Rusya: 'İstanbul'da Ortak Koordinasyon Merkezi faaliyetlerine başladı' Rusya: 'İstanbul'da Ortak Koordinasyon Merkezi faaliyetlerine başladı'
Kaynak: AA

İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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