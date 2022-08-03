Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

03.08.2022 16:00
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan...

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne geçti.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerince Rumelihisarı açıklarında denetlenen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Kentin birçok noktasından görüntülenen ve vatandaşların ilgiyle izlediği gemi, saat 15.45 itibarıyla geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

1 kılavuz ve 2 sahil güvenlik botunun eşlik ettiği geminin Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi ve Akdeniz rotasından Lübnan'a varması planlanıyor.

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul'dan hareket etti Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul'dan hareket etti
Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Ukrayna, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Alişan, evli olan İzzet Antebi ile mesajları ortaya saçılan Çağla Şıkel'e güveniyor: Öyle biri değil
15:35 Hindistan'da tuhaf evlilik sözleşmesi: Ayda sadece 1 kez pizza yemek, spor yapmayı aksatmamak ve iyi fotoğraf çekmek
15:31 Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa hakkında çarpıcı iddia!
15:18 Fenerbahçe'nin hocası Jesus'tan forvet transferi konusunda beklenmeyen yanıt: Şu anda kadromuz iyi
15:16 Demet Akalın'a tepkiler dinmiyor! Konserde terini silen görevlinin elini öpen Neşet Ertaş örnek gösterildi
15:11 İYİ Partili Bahadır Erdem'den KPSS hakkında suç duyurusu: Bu operasyonun amacı neydi?
15:14 KPSS tartışmalarına Ümit Özdağ da katıldı! ÖSYM binası önünde açıklama yaptı
15:13 NASA Ay'a oyuncak koyun gönderiyor! Artemis-1, 29 Ağustos'ta fırlatılacak
15:07 Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü gemi "Razoni" İstanbul Boğazı'ndan geçti
15:04 İzmir'de uyuşturucu bağımlısı şüpheli annesini ve kız kardeşini eve kilitleyerek yangın çıkardı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 16:08:45. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement