Rusya, Ukrayna ve AB Ülkeleri Arasında Doğalgaz Müzakere Görüşmeleri Yapıldı
51 dakika önce
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında doğalgaz müzakere görüşmeleri yapıldı. Naftogaz yöneticisi Yuriy Vitrenko, müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada Gazprom’la uzun vadeli bir anlaşma yapılırsa ücretin 12 milyar dolardan 2 milyar dolara çekilebileceğini kaydetti. Vitrenko, olası bir anlaşma iptalinde konunun Stockholm yargısında tahkime gideceğini de belirtti. İsviçre mahkemesi sözleşmedeki gaz hacmini […]The post Rusya, Ukrayna ve AB ülkeleri arasında doğalgaz müzakere görüşmeleri yapıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:18
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