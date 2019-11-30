Rusya, Ukrayna ve İran heyetleriyle yeni iş olanakları ele alındı

Rusya'nın Krymsk, Ukrayna'nın Kherson ve İran'ın Zanjan kentlerinden gelen iş insanlarıyla Trabzon'da yeni iş imkanları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

"4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi" dolayısıyla kente gelen Rusya, Ukrayna ve İran iş insanları heyetleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.

Rusya'dan Krymsk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pavel İvanovich, burada yaptığı konuşmada, "Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"nin çok güzel bir organizasyon olduğunu söyledi.

Gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden İvanovich, "Burada mısır ve ayçiçeğinden rafine yağ, tohum ve orman ürünleriyle ilgili 5 iş görüşmesi yaptım, amacıma ulaştım." dedi.

Krymsk Ticaret ve Sanayi Odasının yaklaşık 500 üyesi bulunduğunu belirten İvanovich, "Lojistik yönden konumumuz çok iyi. Güney Krasnodar'da yaşayan 3 milyon kişiye ulaşma imkanımız var. Anapa'ya 1, Kırım'a 1,5, Novorossisk Limanı'na 45 dakika uzaklıktayız. Bu limanlardan gelen yükleri geniş bir yelpazeye dağıtabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurgulayan İvanovich, şöyle devam etti:

"2011 yılında kurduğumuz Türk-Rus İşadamları Derneğini yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz. Ağırlıklı olarak Türkiye'den gelen yaş sebzelerin işleneceği bir sebze işleme fabrikamız var. Ona yatırım yapacak iş adamları arıyoruz. 2020'nin ilk aylarında geniş kapsamlı bir iş adamları buluşması yapacağız. Orada ürünlerini tanıtmak isteyen Türk iş adamlarını da aramızda görmek istiyoruz."

"Dinyeper Nehri'ni İpekyolu'na entegre çalışmaları"

Ukrayna'dan Kherson Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Victoriya Ostroumova da zirvenin kendileri açısından çok olumlu geçtiğini, yaptıkları temaslardan memnuniyet duyduklarını anlattı.

Ostroumova, 2020 sonbaharında Türk ve Ukraynalı iş insanlarının katılacağı bir zirve yapmayı planladıklarını aktararak, "Daha sık görüşerek iş birliğimizi geliştirmeliyiz. İpekyolu Zirvesi'nde gördük ki Çin, Kazakistan veya diğer Asya ülkeleri farklı bakışa sahip oluyor. Biz Karadeniz ülkesi olduğumuz için aynı bakış açısından ortak yoldan ilerlememiz, ticaret köprüsü kurmamız gerekir." diye konuştu.

Dinyeper Nehri'ni İpekyolu'na entegre etmek için çalışmalar yapıldığına işaret eden Ostroumova, "Eskiden Dinyeper Nehri vasıtasıyla orman ve tarım ürünleri Karadeniz'e taşınıyordu. Bu konuda çalışıyoruz. Belarus da Dinyeper Nehri kıyısında liman inşa ediyor. Bu hattı canlandırmak için Türkiye ile ortak çalışmalar yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Zirveden çok olumlu sonuçlarla dönüyoruz"

İran'dan Zanjan Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı Ali Yeganeh Fard ise zirveden çok olumlu sonuçlarla döndüklerini belirterek, kendilerine bu fırsatı sağlayan ilgililere teşekkür etti.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen zirvenin ilişkilerin daha iyi hale gelmesi için büyük bir adım olmasını umduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Hacısalihoğlu ile yabancı ülke heyetleri, birbirine plaket ve çeşitli hediyeler verdi.