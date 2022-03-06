Rusya, Ukrayna'ya ait 2 bin 203 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Ukrayna'ya ait 2 bin 203 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı

06.03.2022 11:32
Rusya, Ukrayna'ya ait 2 bin 203 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 2 bin 203 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 2 bin 203 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'nın Rubtsı, Karpovka, Makiivka'nın yanı sıra Nobolobovka, Lipovoye, Sredneye, Zelena Dolina, Zakoblkovka, Peredove, Karyernoye ve Rivnopil yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını belirten Konaşenkov, askeri güçlerin Mariupol kentinin kuzey ve kuzeybatı tarafından ilerlemeye devam ettiğini aktardı.

Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini vurgulayan Konaşenkov, "5 Mart akşamı saldırıların sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 61 askeri altyapı vuruldu." dedi.

Starokostantiniv kentindeki askeri havaalanının da vurulduğu aktaran Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'nın 2 bin 203 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 76 komuta ve iletişim merkezi, 111 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 71 radar istasyonu bulunuyor. Ayrıca yerde 69 ve havada 24 uçak, 778 tank ve çeşitli zırhlı araç, 77 çok namlulu roketatar, 279 havan topçusu, 553 özel askeri araç ve 62 insansız hava aracı (İHA) yok edildi."

YORUMLAR
500
Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin Ateşkes sona erdi! Rusya yeniden Ukrayna'ya saldırıyor Ateşkes sona erdi! Rusya yeniden Ukrayna'ya saldırıyor

Moskova, Ukrayna, Donbas, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'ya ait 2 bin 203 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Aslanla şakanın sonu kanlı bitti! Ürkütücü saniyeler anbean kameralarda
11:18 İsrail polisi 19 yaşındaki Filistinli bir genci daha ateş açarak öldürdü
11:08 Basına sızan Pentagon belgeleri gündem oldu! ABD, Ukrayna'yı şehir savaşına yavaş yavaş hazırlamış
10:54 Vatandaş talebi arttırınca, stokçu marketler ayçiçek yağlarını rafın arkasına saklamış!
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
10:49 Sokak köpeklerinden kaçan küçük kız ölümden son anda kurtuldu! Kaza anı kamerada
10:41 Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü
10:39 Didem sosyal medyayı salladı! Cesur pozları takipçilerini mest etti
10:36 Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!
10:33 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 11:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'ya ait 2 bin 203 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement