Rusya: Ukrayna'ya ait 260 uçak, 144 helikopter, 4 bin 135 tank ve zırhlı yok ettik - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'ya ait 260 uçak, 144 helikopter, 4 bin 135 tank ve zırhlı yok ettik

21.07.2022 14:31
Rusya: Ukrayna'ya ait 260 uçak, 144 helikopter, 4 bin 135 tank ve zırhlı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 260 uçak, 144 helikopter, 4 bin 135 tank ve zırhlı aracın vurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 260 uçak, 144 helikopter, 4 bin 135 tank ve zırhlı aracın vurulduğunu bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki askeri eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun önemli kayıplara uğradığını belirten Konaşenkov, güncellenen verilere göre 16 Temmuz'da Rus uçaklarının Odessa bölgesinde Konstantinovka yerleşim birimindeki milliyetçi güçlerin geçici konuşlanma noktası olan "İmperiya" dinlenme merkezine yaptığı saldırıda 120'ye yakını yabancı paralı savaşçı olmak üzere 600'dan fazla askerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Konaşenkov, bunun yanı sıra 17 Temmuz'da Mıkolayiv'de Ukrayna askeri birliklerinin geçici konuşlanma noktasına yapılan yüksek hassasiyetli füze saldırısında 320'den fazla milliyetçi gücün öldürüldüğünü ifade etti.

Rus hava muharebe taktik birlikleri ile füze ve topçu birliklerinin Mıkolayiv bölgesinde yabancı paralı savaşçıların konuşlandırıldığı 9 komuta noktası ve Kramatorsk'ta Ukrayna istihbaratının karargahı ile Artyömovska'da 14. Mekanize Birliklerini vurduklarını kaydeden Konaşenkov, Mıkolayiv'de, Dnipro bölgesinde Maliyevka'da, Donetsk bölgesinde Fedorovska, Konstantinovka yerleşim birimlerinde 6 mühimmat ve topçu deposunun yok edildiğini dile getirdi.

Rus uçaklarının Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'da Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin Mıkolayiv bölgesinde Pervomayskoye civarında Mi-8 model helikopteri düşürdüğü bilgisini paylaştı. Konaşenkov, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde de 5 Ukrayna insansız hava aracının vurulduğunu dile getirdi.

??Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 260 uçak, 144 helikopter, 1577 insansız hava aracı, 356 hava savunma füze sistemi, 4 bin 135 tank ve zırhlı araç, 762 çok namlulu roketatar, 3 bin 174 obüs ve havan topu, 4 bin 413 özel askeri araç imha edildi." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'ya ait 260 uçak, 144 helikopter, 4 bin 135 tank ve zırhlı yok ettik - Son Dakika

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