Rusya, Ukrayna'ya ait 3 bin 920 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya ait 3 bin 920 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu

14.03.2022 11:31
Rusya, Ukrayna'ya ait 3 bin 920 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 3 bin 920 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 3 bin 920 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Ukrayna'da imha edilen silahlar konusunda bilgi paylaşan Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da toplam 3 bin 920 askeri altyapı tesisi imha edildi. 143 insansız hava aracı (İHA), 1267 tank ve çeşitli zırhlı araç, 124 çok namlulu roketatar, 457 obüs ve havan topu, 1028 özel askeri araç yok edildi."

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Son dakika haberleri: Rusya, Ukrayna'da 3 bin 346 askeri altyapı tesisini imha ettiğini açıkladı Son dakika haberleri: Rusya, Ukrayna'da 3 bin 346 askeri altyapı tesisini imha ettiğini açıkladı

Moskova, Ukrayna, Donbas, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'ya ait 3 bin 920 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'ya ait 3 bin 920 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu - Son Dakika
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