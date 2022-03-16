Son dakika: Rusya, Ukrayna'ya ait askeri depoyu havaya uçurdu - Son Dakika
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Son dakika: Rusya, Ukrayna'ya ait askeri depoyu havaya uçurdu

16.03.2022 15:54
Son dakika: Rusya, Ukrayna'ya ait askeri depoyu havaya uçurdu

Bir son dakika haberine göre - Rusya, Ukrayna'ya ait askeri depoyu havaya uçurdu Rus askeri birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait füze ve topçu sistemlerinin bulunduğu depoyu imha etti.

- Rusya, Ukrayna'ya ait askeri depoyu havaya uçurdu

MOSKOVA - Rus askeri birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait füze ve topçu sistemlerinin bulunduğu depoyu imha etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 21 gündür sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait füze ve topçu sistemlerinin depolandığı bir hangarın imha edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin füze ve topçu depolarına yönelik saldırı, Rusya Federasyonu'nun yüksek hassasiyetli füzeleriyle gerçekleşti" denildi.

Yapılan isabetli atışlar ile hangarda depolanan tüm mühimmatın infilak ettiği ve deponun tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Rusya, Ukrayna'ya ait askeri depoyu havaya uçurdu - Son Dakika


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