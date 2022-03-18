Rusya, Ukrayna'ya ait iletişim merkezini vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya ait iletişim merkezini vurdu

18.03.2022 15:21
Rusya, Ukrayna'ya ait iletişim merkezini vurdu

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iletişim merkezini silahlı insansız hava aracı ile vurdu.

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iletişim merkezini silahlı insansız hava aracı ile vurdu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 23. gününde sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait, ormanlık alanda bulunan iletişim merkezini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, silahlı insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda iletişim merkezinin devre dışı bırakıldığını belirtti. - MOSKOVA

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İnsansız Hava Aracı, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Ukrayna'ya ait iletişim merkezini vurdu - Son Dakika


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