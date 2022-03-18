Rusya, Ukrayna'ya ait iletişim merkezini vurdu - Son Dakika

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iletişim merkezini silahlı insansız hava aracı ile vurdu.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 23. gününde sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait, ormanlık alanda bulunan iletişim merkezini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, silahlı insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda iletişim merkezinin devre dışı bırakıldığını belirtti. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
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