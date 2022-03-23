Rusya, Ukrayna'ya denizden ve karadan füze saldırısı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya denizden ve karadan füze saldırısı gerçekleştirdi

23.03.2022 14:49

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya denizden ve karadan füze saldırıları yapıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya denizden ve karadan füze saldırıları yapıldığını açıkladı.

Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam eden Rusya, füze saldırılarını da yoğunlaştırdı. Denizden seyir füzeleri fırlatan Rusya, füzeler ile Ukrayna'daki askeri tesislerin vurulduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın askeri altyapısının yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzeler ile gemiden vurulduğu belirtildi.

Rus ordusu Ukrayna'nın, Karadeniz'e kıyısı olan Odessa'yı da füzelerle vuruyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Bastion Kıyı Savunma Füze Sistemi ile Odessa'yı vurduklarını duyurdu. Rusya'nın kullandığı Kalibr yüksek hassasiyetli seyir füzelerinin 2 bin 500 kilometre menzili bulunuyor. Savaş gemileri ve denizaltılardan kara hedeflerine atılan füzeler yerden 50 kilometre yükseklikte seyrederek hedefe ulaşıyor. Rusya, Kalibr füzelerini ilk kez 2015 yılında Suriye'de kullanmıştı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Rusya, Ukrayna'ya denizden ve karadan füze saldırısı gerçekleştirdi
Rusya, Ukrayna'ya denizden ve karadan füze saldırısı gerçekleştirdi
Rusya, Ukrayna'ya denizden ve karadan füze saldırısı gerçekleştirdi

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Rusya, Kiev'in merkezine yakın noktalara füze saldırıları gerçekleştirdi: 1 ölü Rusya, Kiev'in merkezine yakın noktalara füze saldırıları gerçekleştirdi: 1 ölü Rusya, Kiev'in merkezine yakın noktalara füze saldırıları gerçekleştirdi: 1 ölü Rusya, Kiev'in merkezine yakın noktalara füze saldırıları gerçekleştirdi: 1 ölü

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'ya denizden ve karadan füze saldırısı gerçekleştirdi - Son Dakika
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