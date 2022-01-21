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Rusya Ukrayna'ya saldırırsa, AB yaptırım kararını "günler içinde" verecek - Son Dakika

Rusya Ukrayna'ya saldırırsa, AB yaptırım kararını "günler içinde" verecek

21.01.2022 19:20
Rusya Ukrayna'ya saldırırsa, AB yaptırım kararını "günler içinde" verecek

Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda AB'nin vereceği tepkinin içeriğinin henüz belirlenmediğini, ancak saldırının akabindeki günler içerisinde "hızlı ve çok açık" tepki verileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda AB'nin vereceği tepkinin içeriğinin henüz belirlenmediğini, ancak saldırının akabindeki günler içerisinde "hızlı ve çok açık" tepki verileceğini bildirdi.

Yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 24 Ocak'ta düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısına videokonferans yöntemiyle katılacağını, Rusya ile yürütülen müzakerelerle ilgili bilgi vereceğini ve AB ile üye ülkelerin duruşunu dinleyeceğini açıkladı.

Birliğin bir yandan Rusya diğer yandan ABD ve NATO ile yakın diyalogda olduğunu dile getiren yetkili, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) rolüne de özel önem atfettiklerini söyledi.

Yetkili, AB'nin henüz Rusya'ya karşı verilecek muhtemel tepkinin içeriğine son halini vermediğini, Birlik içerisinde tartışmaların sürdüğünü, ancak üzerinde anlaşılan bazı prensiplerin ABD ve NATO ile koordineli şekilde kararlaştırıldığını belirtti.

Nihai kararın içeriğinin kolaylıkla belirlenip müttefiklerle paylaşılacağına işaret eden yetkili, halihazırda Rusya'nın ABD ile Cenevre'de süren müzakerelerinin seyrinin AB'nin duruşunu etkileyeceğini vurguladı.

Yetkili, Rusya'nın muhtemel saldırısının akabinde AB'nin günler içerisinde karar alıp yaptırımları uygulayacağını savundu.

En büyük meydan okuma

Yetkili, Rusya ile yaşanan krize ilişkin yaptığı değerlendirmede, bir yanda Ukrayna sınırında yüz bin Rus askeri gerçeği, diğer yanda Rusya'nın ABD'ye sunduğu tekliflerin, Avrupa'nın güvenlik düzeninin soğuk savaşın bitiminden bu yana karşılaştığı en büyük meydan okuma olduğunu söyledi.

AB'nin Rusya'nın 2014'teki saldırganlığına yönelik kararlı bir tepki verdiğini savunan AB yetkilisi, şimdiki tepkisinin ondan daha düşük seviyede olmayacağını öne sürdü.

AB, yaptırım kararlarının "hafif" kaldığı ve geç alındığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy, geçen ay Brüksel'de düzenlenen AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi sonrasında AB'nin Rusya'nın topraklarına muhtemel saldırısını beklemeden yaptırım uygulaması gerektiğini söylemişti.

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Avrupa Birliği, Antony Blinken, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Ukrayna'ya saldırırsa, AB yaptırım kararını 'günler içinde' verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa, AB yaptırım kararını "günler içinde" verecek - Son Dakika
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