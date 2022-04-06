Rusya, Ukrayna'ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı

06.04.2022 11:19

- Rusya, Ukrayna'ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı Rusya, Karadeniz kıyısından fırlattığı 2 süpersonik Onyx füzesiyle Ukrayna topraklarını vurdu.

- Rusya, Ukrayna'ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı

MOSKOVA - Rusya, Karadeniz kıyısından fırlattığı 2 süpersonik Onyx füzesiyle Ukrayna topraklarını vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 42. gününde sürüyor. Dün Karadeniz üzerinden Ukrayna'ya Kalibr tipi seyir füzeleri fırlatılan Rus ordusu, bugün yine Karadeniz kıyısından Ukrayna'yı hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerinin hassas güdümlü füzeler ile vurulduğu bildirildi. Ukrayna hedeflerine karşı süpersonik füzelerin fırlatıldığı aktarılan açıklamada, "Karadeniz kıyılarından Bastion kıyı savunma birimleri, Ukrayna topraklarındaki hedeflere karşı 2 adet Onyx hassas güdümlü füze fırlattı" denildi. Hangi kentin vurulduğu ise belirtilmedi.

Rusya, Ukrayna'ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı
Rusya, Ukrayna'ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı

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Rusya, Karadeniz üzerinden Ukrayna'ya seyir füzeleri fırlattı Rusya, Karadeniz üzerinden Ukrayna'ya seyir füzeleri fırlattı Rusya Savunma Bakanlığı: 'Gece boyunca Ukrayna'ya ait 14 askeri tesis vuruldu' Rusya Savunma Bakanlığı: 'Gece boyunca Ukrayna'ya ait 14 askeri tesis vuruldu'

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı - Son Dakika
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