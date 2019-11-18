Rusya, Ukrayna'ya transit doğal gaz sözleşmesini uzatmayı teklif etti

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'ya Ukrayna üzerinden doğal gaz gönderilmesine yönelik transit sözleşmenin 1 yıl uzatılması için Naftogaz'a resmi teklifin gönderildiğini açıkladı.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz'a, mevcut transit sözleşmesinin 1 yıllığına uzatılması veya yeni bir sözleşme imzalanmasına yönelik resmi teklifin yapıldığı belirtildi.

Sözleşmenin uzatılması veya yeni bir sözleşme imzalanması için Kiev yönetiminin Gazprom'a yönelik hukuki taleplerinden vazgeçmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca Ukrayna'nın doğrudan Rus gazı alımına yönelik kararı da beklenmektedir." denildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin transit sözleşme süresi yıl sonu itibarıyla bitiyor.

- Gazprom ve Naftogaz arasındaki tahkim süreci

Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü'ne birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuştu. Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti. Karar sonrasında Gazprom'un ödeme yapmaması nedeniyle şirketin bazı Avrupa ülkelerindeki varlıklarına el konulmuştu.