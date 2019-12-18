Rusya, Ukrayna'ya yaptırımları genişletti - Son Dakika

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Ukrayna için hazırlanan yaptırım genişletme taslağını imzalayarak onayladı.



Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan siyasi krizden sonra Ukrayna'da iç savaşın patlak vermesinden sonra her iki ülke karşılıklı olarak birbirine yaptırım uygulamaya devam ediyor. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Ukrayna vatandaşı birçok iş adamının ülkeye girişini yasaklarken, ticaret yapılan birçok alanda da ülkeye ithalat yapılmasına engel olan kararnameye imzasını attı. Medvedev'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'ya girişi yasaklanan Ukrayna vatandaşlarının sayısı 570'e ulaştı.



Ukrayna'nın Rusya'ya sattığı birçok ürüne kısıtlama getiren karar da onaylandı. Buna göre bundan sonra Ukrayna Rusya'ya glikoz şurubu, fruktoz, nişasta, tıbbi hava tüpleri, hemostatik turnike olarak bilinen askeri malzeme, tıbbi ısıtıcılar ile birçok tıbbi ürün ve cihazı satamayacak.



Medvedev'in geçtiğimiz yıl imzaladığı kararname ile de Ukrayna'dan Rusya'ya buğday, ayçiçek yağı, şeker, sebze, meyve, traktör, kağıt, türbin, mobilya gibi birçok ürünün satışı yasaklanmıştı. - MOSKOVA