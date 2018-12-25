Son Dakika Haberleri: Rusya Ukrayna'ya Yönelik Yaptırım Listesini Genişletti

Rusya Ukrayna'ya Yönelik Yaptırım Listesini Genişletti

24 dakika önce

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Ukrayna'ya yönelik yaptırımları genişleten kararnameyi imzaladı.

Rusya Ukrayna'ya Yönelik Yaptırım Listesini Genişletti, System.String[]
Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Ukrayna'ya yönelik yaptırımları genişleten kararnameyi imzaladı.

Rus hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik ekonomik kısıtlamalara 200 kişi ve şirketi ilave eden kararnamenin, Medvedev'in imzasıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

Medvedev, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu karar, Rus devletinin vatandaşlarının ve şirketlerinin haklarını gözetmek için alınmıştır." ifadesini kullandı.

Rusya, 1 Kasım 2018'de yürürlüğe giren kararnameyle, 322 Ukrayna vatandaşına ve 68 Ukraynalı şirkete yönelik ekonomik kısıtlama uygulamaya başlamıştı.

Kararnameyle, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun oğlu Aleksey Poroşenko, İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andrey Parubiy, eski başbakanlar Arseniy Yatsenyuk ve Yuliya Timoşenko, Poroşenko'nun basın sekreteri Svyatoslav Tsegolko ve Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz Başkanı Andrey Kobolev gibi isimler yaptırım listesine alınmıştı.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz nedeniyle Kiev yönetimi, 2014'ten bu yana Moskova'ya yönelik çeşitli ekonomik kısıtlamalar yürürlüğe koydu.

Söz konusu kısıtlamalar arasında, Rusya'dan doğrudan doğal gaz ithalatının durdurulması, Rus bankalarına yönelik yasaklar ve iki ülke arasındaki hava trafiğinin kısıtlanması gibi önlemler yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:48 Kaynak: AA

Dmitri Medvedev, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Güncel
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