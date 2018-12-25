Rusya Ukrayna'ya Yönelik Yaptırımlarını Genişletti
47 dakika önce
Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Ukrayna'ya uygulanan yaptırım listesinin genişletildiğini açıkladı.
Rusya
Başbakanı Dmitri Medvedev
, Ukrayna
'ya uygulanan yaptırım listesinin genişletildiğini açıkladı.
Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus halkının çıkarlarını korumak için yaptırım listesinin genişletildiğini söyledi. Yaptırım listesinin genişletilmesi kararının alınmasıyla 322 Ukrayna vatandaşı ve 68 Ukrayna şirketi listeye ilave edildi. 1 Kasım 2018'de imzalanan kararname ile Rusya, Ukrayna'ya yaptırım kararı almış, yaptırım listesine birçok Ukrayna vatandaşı ve şirket eklenmişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:31 Kaynak: İHA
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