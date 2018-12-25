Rusya, Ukrayna Yaptırımlarını Genişletti
54 dakika önce
Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, yaşanan Ukrayna-Rusya gerilimi üzerine Rusya tarafından Ukrayna'ya uygulanan yaptırım listesinin genişletildiğini açıkladı.
Rusya
Başbakanı Dmitri Medvedev
, yaşanan Ukrayna-Rusya gerilimi üzerine Rusya tarafından Ukrayna'ya uygulanan yaptırım listesinin genişletildiğini açıkladı.
Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı krizinin üzerine Rusya tarafından Ukrayna'ya uygulanan yaptırım listesinin genişlediğini açıkladı. Medvedev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus halkının çıkarlarını korumak için yaptırım listesinin genişletildiğini söyledi. Yaptırım listesinin genişletilmesi kararının alınmasıyla 322 Ukrayna vatandaşı ve 68 Ukrayna şirketi listeye ilave edildi.
1 Kasım 2018'de imzalanan kararname ile Rusya, Ukrayna'ya yaptırım kararı almış, yaptırım listesine birçok Ukrayna vatandaşı ve şirket eklenmişti. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:26 Kaynak: İHA
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