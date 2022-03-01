Rusya-Ukrayna yarın ikinci kez müzakere masasına oturacak - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya-Ukrayna yarın ikinci kez müzakere masasına oturacak

01.03.2022 17:45
Rusya-Ukrayna yarın ikinci kez müzakere masasına oturacak

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin yarın ikinci kez müzakere masasına oturacağı bildirildi.

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin yarın ikinci kez müzakere masasına oturacağı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 6'ncı gününde de devam ederken, tarafların yarın 2'nci kez müzakere masasına oturacağı öğrenildi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, tarafların müzakere görüşmesindeki talepleri de ortaya çıktı. Rusya'nın, Ukrayna'dan blok dışı statüsünü parlamento düzeyinde belgelemeyi ve bu konuda bir referandum düzenlemeyi talep ettiği iddia edildi. Bunun dışında Rus tarafı, Ukrayna'dan ilgili bölgelerin idari sınırlarındaki ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanımasını ve Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesi talebini geri çekmesini istedi. Ukrayna ise müzakere görüşmelerinde, ateşkes ve Rus birliklerinin topraklarından çekilmesini talep etti.

Rusya-Ukrayna arasındaki ilk müzakere görüşmesi dün Belarus'ta yapılmıştı. Yaklaşık 5 saat süren görüşmede Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık etmişti. Medinskiy görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, görüşmelerde ikinci turun yapılacağını ifade ederek, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik" demişti.

(İHA)

YORUMLAR
500
Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de saldırı düzenlenecek bölgelerin belirlendiğini açıkladı: Bir an önce uzaklaşın Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de saldırı düzenlenecek bölgelerin belirlendiğini açıkladı: Bir an önce uzaklaşın Ukrayna'nın Melitopol kentinde halk Rus tanklarına geçit vermedi Ukrayna'nın Melitopol kentinde halk Rus tanklarına geçit vermedi

Müzakere, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna yarın ikinci kez müzakere masasına oturacak - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Avrupa Birliği, desteğini esirgemedi ama Ukrayna'nın AB adaylığı hakkında olumlu yanıt da vermedi
18:07 Vatandaşlar son anda yetişti! Yaşlı çift ailevi sorunlar sebebiyle el ele tutuşup intihar etmek istedi
18:04 24 bin TL'lik malzemeyi 4 bin TL'ye satmışlar! Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
17:39 Kerim Aktürkoğlu, Servet Çetin'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Sadece 13 maçı kaldı
17:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de saldırı düzenlenecek bölgelerin belirlendiğini açıkladı: Bir an önce uzaklaşın
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
16:55 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 18:20:57. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna yarın ikinci kez müzakere masasına oturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement