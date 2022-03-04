Rusya, Ukrayna'yı insansız hava aracıyla vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'yı insansız hava aracıyla vurdu

04.03.2022 16:22
Rusya, Ukrayna'yı insansız hava aracıyla vurdu

Rusya, Ukrayna askeri birliklerine insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdi.

Rusya, Ukrayna askeri birliklerine insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 9. gününde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Aidar taburunun insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi. Görüntülerde Rus İHA'larının taburun konuşlandığı alana yaklaştıktan sonra hedefleri belirlediği ve ardından İHA'ya bağlı roketlerle tabura atışlar yapıldığı görüldü. - MOSKOVA

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Kiev hendek savaşına hazırlanırken, yıkılan Mariupol'da direniş devam ediyor! Kiev hendek savaşına hazırlanırken, yıkılan Mariupol'da direniş devam ediyor! Ukraynalı S¸arkıcı Tu¨rkiye'ye Sıgˆındı Ukraynalı S¸arkıcı Tu¨rkiye'ye Sıgˆındı

İhlas Haber Ajansı, Saldırı, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Ukrayna'yı insansız hava aracıyla vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'yı insansız hava aracıyla vurdu - Son Dakika
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