Rusya, Ukrayna'yı İskender balistik füzeleriyle vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'yı İskender balistik füzeleriyle vurdu

25.03.2022 12:42
Rusya, Ukrayna'yı İskender balistik füzeleriyle vurdu

Rusya ordusu, İskender balistik füzeleriyle Ukrayna topraklarını hedef aldı.

Rusya ordusu, İskender balistik füzeleriyle Ukrayna topraklarını hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 30. günde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki paralı askerlerin bulunduğu bölgeye İskender balistik füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. "Maksim" adıyla tanıtılan bir Rus komutan, "Yabancı lejyonların bulunduğu üsse ve binaya balistik füze isabet etti. Yüksek patlayıcılı ve delici başlık kullanılan füzeler ile 60 metre uzunluğundaki düşman binası tamamen yıkıldı" dedi. Aleksey adı verilen başka bir Rus komutan ise, "Görevimiz hedefi balistik füzeyle vurmaktı. Bu silahları yok etmek neredeyse imkansız. Düşmanın füze savunma sistemlerini alt ediyor. Füzenin ilerlediği sırada onu durdurabilecek herhangi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Gece saldırılarında Ukrayna tarafına büyük hasar verildi"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise gece saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılar ile ilgili bilgi verdi. Konaşenkov, Rus ordusu tarafından Ukrayna ordusuna ait Kiev'de bulunan bir akaryakıt deposunun imha edildiğini belirterek, "24 Mart akşamı, Kalibr yüksek hassasiyetli deniz tabanlı seyir füzeleri, Kiev yakınlarındaki Kalynovka köyünde bir akaryakıt deposunu vurdu. Bu akaryakıt üssünden Ukrayna'nın orta bölümündeki Ukrayna birliklerine akaryakıt sevkiyatı gerçekleşiyordu" dedi. Gece operasyonları sırasında Ukrayna'ya büyük hasar verildiğini aktaran Konaşenkov, "Ka-52 ve Mi-28 helikopterlerinden oluşan bir grup gece saldırıları sırasında 7 tank, 5 piyade savaş aracı, 3 zırhlı personel taşıyıcı olmak üzere 24 adet askeri teçhizatı imha etti. Gece boyunca havacılık birimi, Ukrayna'nın 51 askeri tesisini vurdu. Bunlar arasında Dnipro bölgesindeki 2 komuta merkezi, 2 Buk M-1 uçaksavar füze sistemi, 1 S-300 hava savunma sistemi, 4 insansız hava aracı, 2 D-30 topçu rampası, 2 roket deposu, topçu silahları ve mühimmatın yanı sıra 26 askeri teçhizat alanı imha edildi" dedi. - KİEV

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Akaryakıt, İskender, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Ukrayna'yı İskender balistik füzeleriyle vurdu - Son Dakika


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