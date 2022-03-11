Rusya: "Ukraynalı milliyetçi gruplar, Çernihiv'de sivillerin tahliyelerini önlüyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: "Ukraynalı milliyetçi gruplar, Çernihiv'de sivillerin tahliyelerini önlüyor"

11.03.2022 14:32
Rusya: "Ukraynalı milliyetçi gruplar, Çernihiv'de sivillerin tahliyelerini önlüyor"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bazı milliyetçi grupların sivillerin tahliyesini engellediğini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bazı milliyetçi grupların sivillerin tahliyesini engellediğini iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 16. gününde sivillerin ülkeyi terk edişi sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, insansız hava aracıyla çekilen bir görüntüyü paylaştığı açıklamada, tahliye koridorlarında ilerleyen konvoyun Ukraynalı milliyetçi gruplar tarafından durdurulduğunu öne sürdü. Açıklamada, "Ukraynalı milliyetçi grupların insani koridor boyunca sivillerin araçlarla çıkışlarını engellediğine yönelik Çernihiv çıkışındaki kontrol noktasından bir video. Milliyetçi grupların üyeleri (Siyah üniformalılar) arabaları çevirerek şehre geri gönderiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ve milliyetçiler, şehrin sivil nüfusu için insani koridoru kullanmayı reddediyor ve aslında sivil nüfusun arkasına saklanarak bu kişileri rehinelere dönüştürüyor" denildi. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Putin'in Orta Doğu'dan asker çağrısına Suriye'den yanıt geldi Putin'in Orta Doğu'dan asker çağrısına Suriye'den yanıt geldi Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Açıklaması Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Açıklaması

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya: 'Ukraynalı milliyetçi gruplar, Çernihiv'de sivillerin tahliyelerini önlüyor' - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Ünlü sunucu vasiyetini hazırladı, anne ve babasına tek kuruş yok!
14:19 Meteoroloji uyardı: Bu gece ve yarına dikkat edin
14:03 Rus casusların Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddiası
13:55 Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maçlara çıkmama kararı aldı!
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 ABD'nin biyolojik araştırma tesisleri nedeniyle DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 14:38:21. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya: "Ukraynalı milliyetçi gruplar, Çernihiv'de sivillerin tahliyelerini önlüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement