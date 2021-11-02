Rusya "Ulusal Birlik Günü" Ankara'da kutlandı - Son Dakika

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Rusya Uluslararası İşbirliği Ajansı Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği tarafından organize edilen Rusya "Ulusal Birlik Günü" Ankara'da kutlandı.

Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, çeşitli kamu kuruluşları, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, Rusçanın 20. yüzyıldaki önemli şairlerinden Sergey Yesenin'in şiirleri okundu.

Ayrıca 32 ülkeden 5 binin üzerinde fotoğrafçının katıldığı, 2019'da düzenlenen "Rus Medeniyeti" adlı uluslararası yarışmada dereceye giren fotoğraflardan oluşan resim sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikte Türkiye ve Rusya'nın kültür ilişkilerini konu alan "Kar ve Güneşin Dostluk Öyküsü" adlı kitabın imza etkinliği de gerçekleştirildi.

Kitabın yazarlarından gazeteci yazar Hakan Aksay, Türkiye-Rusya ilişkilerinde genellikle siyasi askeri gerginliklerin öne çıktığını ancak turistik, kültürel ve ekonomik alanlar gibi başka konu başlıklarının da olduğunu kaydetti.

Aksay, barışı simgeleyen en önemli başlıklardan birinin kültür ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "Biz de bunu araştırtırdık ve yazdık. Türkiye-Rusya kült ilişkilerinin tarihi ve önemli kişilerin söyleşilerine kitabımızda yer verdik. Savaşlar ve gerginlikler üzerine tonlarca makale ve yazı yazıldı ama barışla ilgili çok az şey yazıldığı için biz barış ve kültür ilişkilerini yazdık." ifadesini kullandı.

Gazeteci Olga Haldız da kitabın Türkiye-Rusya ilişkilerine derinlemesine bakmak isteyenler için önemli bir kaynak olacağını belirtti.

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Hülya Arslan Türkiye-Rusya arasında temel bağlantı noktasının kültür ve edebiyat olduğuna işaret ederek, "Onun için ilişikler ne olursa olsun temel edebiyat ve sanata dayandığı için hiçbir şekilde bozulmayacaktır. Kitap da bunun bir özetidir." diye konuştu.???????