Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Ayrılıyor

Rusya Federasyonu'nun uzay görevlerinden sorumlu devlet ajansı Roscosmos'un yeni Genel Müdürü Yuri Borisov, 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılma kararı verdiklerini açıkladı.

15 Temmuz'da göreve gelen Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin Roscosmos sitesine yansıyan açıklamasında, "Biliyorsunuz ki, Uluslararası Uzay İstasyonu konusunda uluslararası işbirliği çerçevesinde çalışıyoruz. Elbette ortaklarımıza karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz ancak bu istasyondan 2024'ten sonra ayrılma kararı alındı. Sanırım bu zamana kadar Rus yörünge istasyonunu oluşturmaya başlayacağız" dedi.

ÇOKLU PROJE

UUİ, Dünya yörüngesine yerleştirilmiş içinde astronotların yaşayarak çeşitli bilimsel incemeler ve deneyler yaptığı bir uzay üssüdür.

1998 yılından itibaren kademeli olarak yıllar içinde modüller halinde uzaya fırlatılan UUİ, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) tarafından ortak yürütülen bir projedir.

NASIL ASTRONOT OLUNUR? KİM ASTRONOT OLABİLİR?

MEMELİLER DOĞUMDAN ÖNCE GÖRMEDİKLERİ DÜNYA'YI RÜYADA GÖREBİLİYOR!