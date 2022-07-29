Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Ayrılıyor - Son Dakika
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Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Ayrılıyor

29.07.2022 03:00
Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Ayrılıyor

Rusya Federasyonu'nun uzay görevlerinden sorumlu devlet ajansı Roscosmos'un yeni Genel Müdürü Yuri Borisov, 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılma kararı verdiklerini açıkladı.

Rusya Federasyonu'nun uzay görevlerinden sorumlu devlet ajansı Roscosmos'un yeni Genel Müdürü Yuri Borisov, 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılma kararı verdiklerini açıkladı.

15 Temmuz'da göreve gelen Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin Roscosmos sitesine yansıyan açıklamasında, "Biliyorsunuz ki, Uluslararası Uzay İstasyonu konusunda uluslararası işbirliği çerçevesinde çalışıyoruz. Elbette ortaklarımıza karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz ancak bu istasyondan 2024'ten sonra ayrılma kararı alındı. Sanırım bu zamana kadar Rus yörünge istasyonunu oluşturmaya başlayacağız" dedi.

ÇOKLU PROJE

UUİ, Dünya yörüngesine yerleştirilmiş içinde astronotların yaşayarak çeşitli bilimsel incemeler ve deneyler yaptığı bir uzay üssüdür.

1998 yılından itibaren kademeli olarak yıllar içinde modüller halinde uzaya fırlatılan UUİ, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) tarafından ortak yürütülen bir projedir.

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YORUMLAR
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Kaynak: Space Mag Türkiye

Rusya Federasyonu, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Ayrılıyor - Son Dakika

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