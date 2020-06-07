Rusya uluslarası uçuşları başlatmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Rus haber ajansı TASS'ın havacılık sektörü yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Rusya 15 Temmuz'da bazı şehirlerden uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planlıyor.

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