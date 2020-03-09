Rusya uyruklu, Eskişehir'de 'koyun hırsızlığı'ndan gözaltında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya uyruklu, Eskişehir'de 'koyun hırsızlığı'ndan gözaltında - Son Dakika

Rusya uyruklu, Eskişehir'de 'koyun hırsızlığı'ndan gözaltında

26 dakika önce

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde, çaldığı 40 koyundan 30'unu 20 bin lira karşılığında sattığı tespit edilen Rusya uyruklu O.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Rusya uyruklu, Eskişehir'de 'koyun hırsızlığı'ndan gözaltında, System.String[]

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde, çaldığı 40 koyundan 30'unu 20 bin lira karşılığında sattığı tespit edilen Rusya uyruklu O.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çifteler'e bağlı Osmaniye Mahallesi'nde oturan M.İ.'ye ait ahırdan 40 koyun çalındı. İhbar üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, koyunları Rusya uyruklu O.G.'nin çaldığını tespit etti. Sattığı 30 koyun, başka ahırda bulunurken, O.G. ise gözaltına alındı. O.G.'nin evinin bahçesinde, 10 hayvan ve üzerinde koyun satışından elde ettiği 20 bin lira ele geçirildi. Jandarma ekiplerince bulunan 40 koyun, sahibi M.İ.'ye teslim edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen O.G., ifadesi için jandarmaya götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:17 Kaynak: DHA
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