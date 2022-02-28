Rusya: "Uzay İstasyonu, ABD veya Avrupa'ya Düşebilir" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: "Uzay İstasyonu, ABD veya Avrupa'ya Düşebilir"

28.02.2022 09:26
Rusya: "Uzay İstasyonu, ABD veya Avrupa'ya Düşebilir"

Tüm Dünya, Ukranya-Rusya savaşını konuşuyor.

Tüm Dünya, Ukranya- Rusya savaşını konuşuyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle aldığı yeni yaptırım kararı üzerine, Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un direktörü Dmitry Rogozin konuyla ilgili tweetler yayınladı.

Rozogin şu paylaşımları yaptı: "Bizimle işbirliğini engellerseniz, Uluslararası Uzay İstasyonu kontrolsüz yörüngeden çıkıp ABD veya Avrupa'ya düşmekten kim kurtaracak?"

"RİSK SİZE AİT"

UUİ'nin uzaydaki yörünge ve konumunun Rus yapımı makineler tarafından kontrol edildiğini hatırlatan Rogozin "500 tonluk yapının Hindistan ve Çin üzerine düşme ihtimali de var. Onları da bu olasılıkla tehdit etmek ister misiniz? ISS Rusya'nın üzerinde uçmuyor, o nedenle bütün risk sizin. Buna hazır mısınız?" diye sordu.

"Onları böyle tehdit etmek ister misiniz? bir ihtimal mi? UUİ, Rusya üzerinden uçmuyor, bu yüzden tüm riskler size ait. Bunlara hazır mısınız?"

RUSYA: "TÜRK ASTRONOT GÖNDERECEĞİZ"

KOZMONOTLARIN 'HAYATTA KALMA KİTİ'NE SİLAH KONULACAK

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Blinken, G7 ülkelerinin ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları ile telefonda görüştü Son dakika haberi... Blinken, G7 ülkelerinin ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları ile telefonda görüştü Nasa: Yaptırımlar Uzay Operasyonlarını Tehlikeye Atmayacak Nasa: Yaptırımlar Uzay Operasyonlarını Tehlikeye Atmayacak

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Rusya: 'Uzay İstasyonu, ABD veya Avrupa'ya Düşebilir' - Son Dakika


Son Dakika
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
09:03 CNN Türk'ün Kiev diyerek paylaştığı görüntüler oyun videosu çıktı!
08:50 Aşka 12 yıl ara vermişti! Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile olan aşkı da hüsranla sonuçlandı
08:42 İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! "Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi" yanıtı kafaları karıştı
08:36 Putin 50 bin askeri gözden çıkardı! İngiliz istihbaratı iddia etti!
08:33 Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı!
08:27 Canan Kaftancıoğlu yıllar önce "Erbakan'ı ıslıklarım" paylaşımında bulunmuştu! Sözleri yeniden gündem oldu
08:09 Bugün hava nasıl olacak? Pek çok yerde kar geri dönüyor, hava sıcaklıkları düşecek
08:02 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 09:34:25. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya: "Uzay İstasyonu, ABD veya Avrupa'ya Düşebilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement