Rusya: "Uzay İstasyonu, ABD veya Avrupa'ya Düşebilir" - Son Dakika

Tüm Dünya, Ukranya- Rusya savaşını konuşuyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle aldığı yeni yaptırım kararı üzerine, Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un direktörü Dmitry Rogozin konuyla ilgili tweetler yayınladı.

Rozogin şu paylaşımları yaptı: "Bizimle işbirliğini engellerseniz, Uluslararası Uzay İstasyonu kontrolsüz yörüngeden çıkıp ABD veya Avrupa'ya düşmekten kim kurtaracak?"

"RİSK SİZE AİT"

UUİ'nin uzaydaki yörünge ve konumunun Rus yapımı makineler tarafından kontrol edildiğini hatırlatan Rogozin "500 tonluk yapının Hindistan ve Çin üzerine düşme ihtimali de var. Onları da bu olasılıkla tehdit etmek ister misiniz? ISS Rusya'nın üzerinde uçmuyor, o nedenle bütün risk sizin. Buna hazır mısınız?" diye sordu.

"Onları böyle tehdit etmek ister misiniz? bir ihtimal mi? UUİ, Rusya üzerinden uçmuyor, bu yüzden tüm riskler size ait. Bunlara hazır mısınız?"

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