Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi - Son Dakika

Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi

6 saat önce

Rus Glonass radyo tabanlı uydu navigasyon sisteminin yenilenmesi çerçevesinde Rusya tarafından uzaya yeni bir uydu gönderildi.

Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi, System.String[]

Rus Glonass radyo tabanlı uydu navigasyon sisteminin yenilenmesi çerçevesinde Rusya tarafından uzaya yeni bir uydu gönderildi.


Rusya'nın uzaydan yeryüzünü gözlemlediği Glonass-M ile Rus Glonass radyo tabanlı uydu navigasyon sisteminin yenilenmesi süreci devam ediyor. Uzayda bulunan 24 adet Glonass-M uydu sisteminin büyük çoğunluğunun yenilenmesi tamamlanırken, tüm uyduların yenilenmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) öncülüğünde Soyuz-2.1B fırlatma aracıyla uzaya yeni bir Glonass-M uydusu gönderildi. Fırlatma Rusya'nın Arhangelsk bölgesinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi. Başarılı şekilde gerçekleşen ateşlemenin ardından roket uzaya yükseldi. Tüm anları merkezi kontrol sistemlerinden izlenen roket, uyduyu uzay boşluğuna bıraktı. Fırlatma ile ilgili yapılan açıklamada uydunun başarıyla yörüngesine ulaştığı belirtildi.


Sovyetler Birliği tarafından 1976 yılında projelendirilen Glonass uydu sistemleri kapsamında 2001 yılında uzaya 7 adet uydu gönderilmişti. Rusya'nın uzaydan topraklarını ve yeryüzünü gözlemlemesi için günümüzde 24 adet uydu bulunuyor. Görevini tamamlayan Glonass uyduları, Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından yenileniyor. - MOSKOVA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:14 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin'den halka koronavirüs müjdesi: Virüsün yayılmasını engelledik
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı         
21:46
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı         
21:37
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var         
21:28
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi         
21:28
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor         
20:34
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti         
20:11
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu         
19:46
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok         
19:44
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi         
19:42
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti         
19:35
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi         
18:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 15:22:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]