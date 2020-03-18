- Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi - Son Dakika

- Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi

7 saat önce

- Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi Rus Glonass radyo tabanlı uydu navigasyon sisteminin yenilenmesi çerçevesinde Rusya tarafından uzaya yeni bir uydu gönderildi.

- Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi

MOSKOVA - Rus Glonass radyo tabanlı uydu navigasyon sisteminin yenilenmesi çerçevesinde Rusya tarafından uzaya yeni bir uydu gönderildi.

Rusya'nın uzaydan yeryüzünü gözlemlediği Glonass-M ile Rus Glonass radyo tabanlı uydu navigasyon sisteminin yenilenmesi süreci devam ediyor. Uzayda bulunan 24 adet Glonass-M uydu sisteminin büyük çoğunluğunun yenilenmesi tamamlanırken, tüm uyduların yenilenmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Rusya Federal Uzay Ajansı öncülüğünde Soyuz-2.1B fırlatma aracıyla uzaya yeni bir Glonass-M uydusu gönderildi. Fırlatma Rusya'nın Arhangelsk bölgesinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi. Başarılı şekilde gerçekleşen ateşlemenin ardından roket uzaya yükseldi. Tüm anları merkezi kontrol sistemlerinden izlenen roket, uyduyu uzay boşluğuna bıraktı. Fırlatma ile ilgili yapılan açıklamada uydunun başarıyla yörüngesine ulaştığı belirtildi.

Sovyetler Birliği tarafından 1976 yılında projelendirilen Glonass uydu sistemleri kapsamında 2001 yılında uzaya 7 adet uydu gönderilmişti. Rusya'nın uzaydan topraklarını ve yeryüzünü gözlemlemesi için günümüzde 24 adet uydu bulunuyor. Görevini tamamlayan Glonass uyduları, Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından yenileniyor.

- Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:16 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin'den halka koronavirüs müjdesi: Virüsün yayılmasını engelledik
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor         
10:03
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 16:29:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]