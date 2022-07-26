Rusya, uzaydaki en büyük ortaklığını bitiriyor!

Ukrayna'ya başlattığı işgalin ardından uzay projelerinden çıkmaya başlayan Rusya, en büyük ortaklığını iptal edeceğini açıkladı. Uzay kurumu Roscosmos, 2024'ten Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılacaklarını söyledi. Rusya ayrıca kendi özel istasyonunu yapacağını açıkladı.

Rusya, 2024'te ISS'ten çıkıp kendi istasyonunu yapacak

Roscosmos Şefi Yuri Borisov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki son görüşmenin detayları ortaya çıktı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini 2024'e kadar bitireceğini ve ardından ISS'ten ayrılacağını açıkladı.

1998 yılında hizmete açılan ISS'in kurucu ülkelerinden biri olan Rusya, Ukrayna'ya başlattığı işgal yüzünden Batılı ülkeleri karşısına aldı. Uzaydaki anlaşmaların geleceği belirsiz olsa da, Batılı ülkeler ve Rusya arasındaki yeni ortaklıklar da kuruldu. Örneğin NASA, SpaceX ve Roscosmos uzaya astronot göndermek için birlikte çalıştı.

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Roscosmos'a bu ayın başlarında atanan yönetici Yuri Borisov, uzaydaki önceliklerinin kendi istasyonlarını inşa etmek üzere olacağını söyledi. Son yıllarda Çin'in de benzer bir strateji izlediğini ve ISS'e rakip istasyon geliştirdiğini hatırlatmak gerekiyor. Rusya'nın, Çin'in istasyonuna katılıp katılmayacağı ise belirsiz.

Putin'le yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Borisov, "Ortaklarımıza karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz, ancak 2024'ten sonra istasyondan ayrılma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Daha önce benzer bir anlaşma iptali Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) geldi. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rusya ortaklığıyla 2016 yılında başlatılan ExoMars görevinin tamamen iptal edildiği belirtildi. ESA'nın 2016'daki bilgilendirmesine göre, görev için 1,3 milyar dolarlık bütçe ayrılmıştı.

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