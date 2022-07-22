Rusya uzmanı Hakan Aksay: Rusya'nın da Ukrayna'nın da barışmaya niyeti olmadığı bir dönemdeyiz

Rusya uzmanı Hakan Aksay, Rusya- Ukrayna savaşının uzun süreceğini ve tarafların şimdi barışmak istemediğini söyledi. Aksay, "Rusya'nın da Ukrayna'nın da barışmaya niyeti olmadığı bir dönemdeyiz. Bu cümleyi Mart'ta kuramazdım o zaman belki de barış olabilirdi. Şimdi ise Ukraynalılar 'Rusya'yı yenebiliriz' diye düşünüyorlar. Rusya'nın da derdinin Ukrayna'yı tümüyle almak olduğunu düşünüyorum" dedi.