Rusya uzmanı Hakan Aksay: Rusya'nın da Ukrayna'nın da barışmaya niyeti olmadığı bir dönemdeyiz - Son Dakika
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Rusya uzmanı Hakan Aksay: Rusya'nın da Ukrayna'nın da barışmaya niyeti olmadığı bir dönemdeyiz

22.07.2022 09:43

Rusya uzmanı Hakan Aksay, Rusya-Ukrayna savaşının uzun süreceğini ve tarafların şimdi barışmak istemediğini söyledi.

Rusya uzmanı Hakan Aksay, Rusya- Ukrayna savaşının uzun süreceğini ve tarafların şimdi barışmak istemediğini söyledi. Aksay, "Rusya'nın da Ukrayna'nın da barışmaya niyeti olmadığı bir dönemdeyiz. Bu cümleyi Mart'ta kuramazdım o zaman belki de barış olabilirdi. Şimdi ise Ukraynalılar 'Rusya'yı yenebiliriz' diye düşünüyorlar. Rusya'nın da derdinin Ukrayna'yı tümüyle almak olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Kaynak: DailyMotion.com

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya uzmanı Hakan Aksay: Rusya'nın da Ukrayna'nın da barışmaya niyeti olmadığı bir dönemdeyiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya uzmanı Hakan Aksay: Rusya'nın da Ukrayna'nın da barışmaya niyeti olmadığı bir dönemdeyiz - Son Dakika
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