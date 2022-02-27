Rusya, Vasilkov'daki akaryakıt deposunu vurdu - Son Dakika
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Rusya, Vasilkov'daki akaryakıt deposunu vurdu

27.02.2022 12:26

- Rusya, Vasilkov'daki akaryakıt deposunu vurdu Rusya, Ukrayna'nın Vasilkov kentinde bulunan bir akaryakıt deposunu füzeyle hedef aldı.

- Rusya, Vasilkov'daki akaryakıt deposunu vurdu

KİEV - Rusya, Ukrayna'nın Vasilkov kentinde bulunan bir akaryakıt deposunu füzeyle hedef aldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Vasilkov, geceyi Rus ordusunun saldırısı altında geçirdi. Rusya, Vasilkov'daki bir akaryakıt deposuna füzeyle saldırı gerçekleştirdi. Özel bir petrol firmasına ait olan depolar saldırıların ardından alev alev yandı. Konuya ilişkin açıklama yapan firma, "Etrafımızda olan her şey yansa bile çalışmaya devam ediyoruz. Bu görüntüler yakıt ikmal aracımızın kamerasından. Rus bombardımanının ardından 15 vagon mazotu ve 8 vagon gazı kurtarmayı başardık. Bunları Ukrayna ordusunun, sağlıkçıların, enerji kurumlarının, toplu taşıma araçlarının hizmetine vereceğiz. Ukrayna her şeyden üstündür" ifadelerini kullandı.

Rusya, Vasilkov'daki akaryakıt deposunu vurdu
Rusya, Vasilkov'daki akaryakıt deposunu vurdu
Rusya, Vasilkov'daki akaryakıt deposunu vurdu

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Akaryakıt, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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