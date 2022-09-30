Rus vatandaşları, seferberlik ilanından sonra Gürcistan'a geçmeye devam ediyor

Rusya vatandaşlarının, ülkelerinde 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan edilmesinden bu yana sınır komşu ülkesi Gürcistan'a akını, gece gündüz devam ediyor.

Özelikle Rusya'nın Kuzey Osetya'daki Vadikavkaz şehri ile Gürcistan sınırı arasında oluşan araç trafiğinin yol açtığı gecikmelerden dolayı uzayan yolculuğun ardından Gürcistan'a geçen bazı Rus vatandaşları, gönüllülerin Kazbegi sınır kapısında kurduğu insani yardım noktasında yemek, çay ve kahve almak için sıraya giriyor.

Rusya'dan Gürcistan'a geçenlerden çoğunun, sürdükleri araçlarda çok sayıda bavul ve beyaz eşya taşımaları da dikkati çekiyor.

Geçen günlere göre Gürcistan'a yürüyerek girenlerin sayısının son bir gün içerisinde oldukça azaldığı, Rus vatandaşlarının daha çok özel araç, minibüs ve otobüsler ile geldiği görüldü.

Rusya'dan Gürcistan'a girenlerin yürüyerek geçişlerine, güvenlik gerekçesiyle kısıtlamaların getirildiği iddia ediliyor.

23-27 Eylül'de 78 bin 742 kişi Gürcistan'a girdi

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, 23-27 Eylül'de 78 bin 742 Rus vatandaşının ülkeye giriş yaptığı duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir haftada Rusya'dan Gürcistan'a giren Rus vatandaşların sayısının yüzde 40-45 arttığını bildirmişti.

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini hatırlatarak Rus vatandaşlarının ülkeye akın etmesine tepki gösteriyor.

Muhalefet, hükümeti Rusya'dan ülkeye girenlere kısıtlamalar getirmeye davet ediyor.