Rusya ve ABD arasında mahkum değişimi yapıldı - Son Dakika
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Rusya ve ABD arasında mahkum değişimi yapıldı

27.04.2022 16:42
Rusya ve ABD arasında mahkum değişimi yapıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir Rus vatandaşı ile ABD vatandaşı mahkumun değişimini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir Rus vatandaşı ile ABD vatandaşı mahkumun değişimini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zaharova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun süren müzakere süreci sonunda, Rusya'da hüküm giyen ABD vatandaşı Trevor Reed ile 2010 yılında bir Amerikan mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko ile değişim yapıldığını ifade etti.

Rus Yaroşenko, 2010 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Liberya'da tutuklandı ve ABD'ye gönderildi. Amerikalı Reed ise 2019'da Moskova'da polis memurlarına saldırmaktan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Kaynak: AA

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