Son Dakika Haberleri: Rusya ve ABD'den Sudan Açıklaması

Rusya ve ABD'den Sudan Açıklaması

14 dakika önce

Rusya ve ABD'den Sudan'da yaşanan askeri darbe hakkında açıklama yapıldı.

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Rusya ve ABD'den Sudan'da yaşanan askeri darbe hakkında açıklama yapıldı. Rusya, darbe konusunda taraf tutmadığını belirtirken ABD ise kararın Sudan halkına ait olduğunu ifade etti.

Sudan'da yapılan askeri darbe ile 30 yıllık Ömer El-Beşir iktidarının sonlanmasının ardından Rusya ve ABD'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Daimi Temsilci Vasiliy Nebenziya'nın Yardımcısı Dmitry Polyansky, basına yaptığı açıklamada Rusya'nın olay karşısında tarafsızlığını koruduğunu dile getirerek "Dikkatli olacağız. Moskova hiçbir gücü desteklemeyecek. Rusya, Sudan'ın bir arkadaşı ve böyle de kalmaya devam edecek" dedi.

"Sudan halkı sivil bir geçiş talep ettikleri konusunda oldukça açık"

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkeyi kimin yöneteceğine halkın karar vermesi gerektiği vurgulanarak, "Sudan halkı sivil bir geçiş talep ettikleri konusunda oldukça açık. Onlar 2 yıldan daha yakın bir sürede buna ulaşabilmeli" ifadelerine yer verildi. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:21 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Sudan, Rusya Federasyonu, Politika
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