Rusya ve ABD'den Türk kamuoyuna mesaj yarışı: 'Takdir sizin' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya ve ABD'den Türk kamuoyuna mesaj yarışı: 'Takdir sizin' - Son Dakika Dünya

Rusya ve ABD'den Türk kamuoyuna mesaj yarışı: 'Takdir sizin'

6 saat önce

ABD ve Rusya büyükelçilikleri sosyal medya hesaplarından mesaj yayınlayarak 'daha iyi müttefik' olduklarını kanıtlamaya çalıştı.

Rusya ve ABD'den Türk kamuoyuna mesaj yarışı: 'Takdir sizin', System.String[]

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş ülkenin kuzeyi İdlib'de sürerken, Rusya ve ABD arasında Türk kamuoyuna yönelik mesaj verme yarışı başladı. ABD ve Rusya büyükelçilikleri sosyal medya hesaplarından mesaj yayınlayarak 'daha iyi müttefik' olduklarını kanıtlamaya çalıştı.


Türk askerlerine yönelik İdlib'de yapılan saldırıların ardından Türkiye sert tepki göstererek Suriye'ye askeri yığınak yapmaya başladı. Rusya ile Türkiye arasında Suriye'de yaşanan son olaylar nedeniyle gerilim artarken, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak 'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:45 
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