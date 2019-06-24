Son Dakika Haberleri: Rusya ve ABD, İsrail'de güvenlik toplantısı yaptı
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Rusya ve ABD, İsrail'de güvenlik toplantısı yaptı

36 dakika önce

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İsrail'de güvenlik konularını görüştü.

Rusya ve ABD, İsrail'de güvenlik toplantısı yaptı, System.String[]
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İsrail'de güvenlik konularını görüştü.
Rus Ria haber ajansına göre Patruşev, Kudüs'te Bolton ile bir buçuk saatlik görüşme gerçekleştirdi.
Patruşev'in basın sözcüsü Yevgeniy Anoşin, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmede güvenlik konularının ele alındığını belirterek, "Patruşev ve Bolton, stratejik istikrar ve silahların kontrolü konusuna özel önem vererek, güvenlik alanında Rusya ve ABD ilişkilerinin bazı yönlerini müzakere etti." ifadesini kullandı.
Ayrıca Anoşin, Patruşev ve Bolton'un bölgesel güvenlik konularına da değindiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:19 Kaynak: AA
İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Güncel
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