Son Dakika Haberleri: Rusya ve ABD Suriye'yi Görüşecek

Rusya ve ABD Suriye'yi Görüşecek

26 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD'nin Suriye meselesi üzerine temasa geçeceğini duyurdu.

Rusya ve ABD Suriye'yi Görüşecek, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD'nin Suriye meselesi üzerine temasa geçeceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya ve ABD'nin Suriye meselesi üzerine temasa geçeceğini söyledi. Ryabkov, "Suriye meselesi üzerine çeşitli yönlerdeki temaslarımız sonlanmadı. Olağan dışı hassas ya da özel bir şey göremiyorum. Temaslar her zaman duyurulmaz. Farklı konulardaki temaslarımız devam ediyor. ve yakın zamanda başka bir konu üzerine de iletişime geçeceğiz" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:32 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Suriye, Politika
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