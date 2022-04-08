Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları telefonda görüştü - Son Dakika
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Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları telefonda görüştü

08.04.2022 20:07
Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Bayramov, bölgedeki durumu ve Azerbaycan, Ermenistan ile Rusya arasında imzalanan üçlü bildirilerin uygulanmasıyla ilgili konuları müzakere etti.

Azerbaycan ile Rusya arasındaki ikili iş birliği gündeminin güncel konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunan bakanlar, Ukrayna konusunu da görüştü.

Lavrov, bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile de Moskova'da bir araya gelmişti.

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Lavrov: 'Ukrayna, kendi tekliflerinden çekiliyor ve yeni provokasyonlar yapıyor' Lavrov: 'Ukrayna, kendi tekliflerinden çekiliyor ve yeni provokasyonlar yapıyor' Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'ABD Ukrayna'yı savaşa devam etmeye zorluyor. Ukrayna görüşmeleri uzatmaya ve baltalamaya çalışıyor' dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'ABD Ukrayna'yı savaşa devam etmeye zorluyor. Ukrayna görüşmeleri uzatmaya ve baltalamaya çalışıyor' dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Azerbaycan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları telefonda görüştü - Son Dakika


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