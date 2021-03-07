Rusya ve Belarus 3 kritik noktaya savaş eğitim merkezi kuruyor - Son Dakika

Rusya ve Belarus 3 kritik noktaya savaş eğitim merkezi kuruyor

07.03.2021 00:11
Rusya ve Belarus 3 kritik noktaya savaş eğitim merkezi kuruyor, System.String[]

Rusya ve Belarus yeni bir askeri işbirliği anlaşmasına imza atarak Belarus'ta 1 ve Rusya'da 2 ayrı bölgede savaş eğitim merkezi kurma kararı aldı.

Rusya ve Belarus yeni bir askeri işbirliği anlaşmasına imza atarak Belarus'ta 1 ve Rusya'da 2 ayrı bölgede savaş eğitim merkezi kurma kararı aldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin, Moskova'da bir araya gelerek kritik bir anlaşmaya imza attı. Batılı ülkeleri kendilerine karşı tehdit unsuru olarak gören Belarus ve Rusya yapılan anlaşma ile 3 kritik bölgeye askeri savaş merkez kurma kararı aldı. Anlaşmaya göre bu askeri merkezlerden biri Belarus'un sürekli gerilim yaşadığı Polonya sınırındaki Grodno Bölgesi'ne kurulacak. Diğer 2 savaş eğitim merkezi ise Rusya sınırları içerisinde yer alacak. Bu bölgelerden biri, Rusya'nın en güçlü askeri birliklerinin bulunduğu noktalardan Nizhny Novgorod bölgesi, diğeri ise Rusya'nın Polonya sınırındaki Kaliningrad bölgesi oldu.

2021'de askeri tatbikatlara devam edilecek

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından anlaşmaya dair yapılan açıklamada, "Şoygu ile Khrenin, Moskova'da yaptıkları toplantıda her 2 ülkenin ordularının ortak eğitimi için 3 muharebe eğitim merkezi kurulması konusunda anlaşma imzaladı" denildi.

Başta Polonya ve Baltık ülkeleri olmak üzere batılı ülkelerin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya karşı muhalif liderleri desteklemesi üzerine Belarus ile batılı ülkeler arasında gerilim artmıştı. Moskova ile yakın ilişkileri olan Lukaşenko, 2 ülke arasındaki askeri işbirliklerinin arttırılması yönünde çalışmalarda bulunmuştu. - MOSKOVA

Rusya ve Belarus 3 kritik noktaya savaş eğitim merkezi kuruyor
Rusya ve Belarus 3 kritik noktaya savaş eğitim merkezi kuruyor

Belarus, Moskova, Savaş, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya ve Belarus 3 kritik noktaya savaş eğitim merkezi kuruyor - Son Dakika


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