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Rusya ve Belarus bu yıl 20'den fazla ortak askeri tatbikat düzenleyecek - Son Dakika

Rusya ve Belarus bu yıl 20'den fazla ortak askeri tatbikat düzenleyecek

03.02.2022 23:34

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belarus ile bu yıl 20'den fazla ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belarus ile bu yıl 20'den fazla ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerini söyledi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile başkent Minsk'te bir araya gelen Şoygu, Rusya ve Belarus'un ortak askeri tatbikatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Belarus ile 10-20 Şubat'ta "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatını düzenleyeceklerine dikkati çeken Şoygu, bunun için Rusya'nın doğusundan Belarus'a askeri birlikler ile teçhizatın sevk edildiğini belirtti.

Şoygu, ileride "Doğu-2022" askeri tatbikatının da düzenleneceği bilgisini paylaşarak, "Bu yıl 20'den fazla ortak tatbikatımız var." ifadesini kullandı.

"Ukrayna ile sınırı güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da söz konusu tatbikatlarla Ukrayna ile sınırı güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Durum gerginleştiriliyor. Cevap vermeye zorlanıyoruz." dedi.

Rusya'nın tatbikatlar için sevk ettiği askeri teçhizatı ileride satın almayı planladıklarını belirten Lukaşenko, "Bu, NATO ve Ukrayna'nın eylemleriyle bağlantılı olarak Birlik Devletimiz için kritik derecede önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın desteği ile eğitim amaçlı askeri merkezleri oluşturmaya hazır olduklarını dile getiren Lukaşenko, bunun, Rusya'da üretilen hava savunma sistemleri ile modern silahları kullanmayı öğrenmeleri için önemli olduğunu vurguladı.

S-400'ler Belarus'a ulaştı

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın askeri tatbikatlar için gönderdiği S-400 hava savunma sistemleri Belarus'a ulaştı.

Bu sistemlerin Belarus'un Brest bölgesinde bulunan bir poligondaki tatbikatlarda kullanılacağı belirtildi.

Rusya ve Belarus bu yıl 20'den fazla ortak askeri tatbikat düzenleyecek
Rusya ve Belarus bu yıl 20'den fazla ortak askeri tatbikat düzenleyecek
Rusya ve Belarus bu yıl 20'den fazla ortak askeri tatbikat düzenleyecek

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Sergey Şoygu, Tatbikat, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya ve Belarus bu yıl 20'den fazla ortak askeri tatbikat düzenleyecek - Son Dakika


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