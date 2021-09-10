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Rusya ve Belarus hükümetleri "Birlik Devleti Programı"nı kabul etti - Son Dakika

Rusya ve Belarus hükümetleri "Birlik Devleti Programı"nı kabul etti

10.09.2021 15:41
Rusya ve Belarus hükümetleri

Rusya ve Belarus hükümetleri ekonomik ve sosyal alanlarda iki ülkenin entegrasyonuna yönelik "Birlik Devleti Programı"nı kabul etti.

Rusya ve Belarus hükümetleri ekonomik ve sosyal alanlarda iki ülkenin entegrasyonuna yönelik "Birlik Devleti Programı"nı kabul etti.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Rusya-Belarus Birlik Devleti Bakanlar Konseyi toplantısında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, hükümetleri adına 28 maddeden oluşan bildiriyi imzaladı.

Belarus Başbakanı Golovçenko, yaptığı konuşmada, Birlik Devleti'nin oluşturulmasına yönelik 2021-2023 yıllarını kapsayan anlaşmanın hayata geçirilmesi için bildiri ve 28 maddelik programın kabul edildiğini belirtti.

Programın daha sonra Devlet Yüksek Konseyi'nde onaylanacağını kaydeden Golovçenko, "Bugün Minsk'ten Vladivostok'a kadar 2024 yılına kadar tek bir ekonomik alanın işleyişinin oluşturulması yolunda çok önemli bir adım atılmıştır." ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakanı Mişustin ise "Birlik Devleti programı, sanayi, finans, enerji, tarım, vergi, gümrük, para ve kredi politikaları alanı dahil hemen hemen bütün alanlarda iki ülke arasındaki ortak çalışmanın net yörüngesini belirliyor." dedi.

Rusya-Belarus Birlik Devleti programında yer alan 28 maddelik yol haritasında, iki ülke arasında makroekonomik politikaların benzer hale getirilmesi, para ve kredi politikalarının uyumlaştırılması, finans alanında bilgi güvenliğinin sağlanması, yatırımcı ve tüketici haklarının korunması, doğal gaz ve petrol ürünleri piyasasının, tarım politikalarının, turizm alanında yasaların bir hale getirilmesi ve sosyal konularda koordineli bir politika yürütülmesi gibi konular yer alıyor.

Ayrıca imzalanan bildiride, Rusya ve Belarus'un Batı'nın ekonomik yaptırımlarına karşılık ortak hareket edecekleri de vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, dün 28 maddelik Rusya-Belarus Birlik Devleti programı üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

Togo Cumhuriyeti, Rusya Başbakanı, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya ve Belarus hükümetleri 'Birlik Devleti Programı'nı kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya ve Belarus hükümetleri "Birlik Devleti Programı"nı kabul etti - Son Dakika
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