Son Dakika Haberleri: Rusya ve Belarus'tan NATO'ya ortak tepki
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Rusya ve Belarus'tan NATO'ya ortak tepki

22 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei, Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından NATO'nun Rusya ve Belarus sınırlarına yakın noktalarda faaliyetlerini arttırmasına tepki gösterdi.

Rusya ve Belarus'tan NATO'ya ortak tepki, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei, Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından NATO'nun Rusya ve Belarus sınırlarına yakın noktalarda faaliyetlerini arttırmasına tepki gösterdi.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Rusya'yı ziyaretinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ele aldı. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında her iki bakan da NATO'ya tepki gösterdi. Sergey Lavrov yaptığı açıklamada NATO'nun faaliyetlerini eleştirerek, "Sayın Makei ile dünyadaki artan silahlanmayı ele aldık. Kendisiyle NATO'nun Rusya ve Belarus sınırlarına yakın bölgelerde artan faaliyetleri konusunda derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov, mevkidaşı ile Avrupa ile ilişkilerinin yanı sıra Belarus ve Rusya arasındaki ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade ederek, 2 gün boyunca yeni başlıklar açılarak ülkeler arası işbirliğinin arttırılması yönünde çalışma gruplarının görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:23 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı, Sergey Lavrov, Belarus, Rusya Federasyonu, Politika
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