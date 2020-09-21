- Rusya ve Belarus'un düzenlediği "Slav Kardeşliği" tatbikatının ikinci etabı başladı - Son Dakika

- Rusya ve Belarus'un düzenlediği "Slav Kardeşliği" tatbikatının ikinci etabı başladı

- Rusya ve Belarus'un düzenlediği "Slav Kardeşliği" tatbikatının ikinci etabı başladı Belarus'ta düzenlenen ve Sırbistan'ın katılmaktan vazgeçtiği "Slav Kardeşliği" tatbikatının ikinci etabı Rus ve Belarus ordularının katılımıyla başladı.

- Rusya ve Belarus'un düzenlediği "Slav Kardeşliği" tatbikatının ikinci etabı başladı

MİNSK - Belarus'ta düzenlenen ve Sırbistan'ın katılmaktan vazgeçtiği "Slav Kardeşliği" tatbikatının ikinci etabı Rus ve Belarus ordularının katılımıyla başladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun geçtiğimiz Haziran ayında duyurduğu ve her yıl Rusya, Sırbistan ve Belarus ordularının ortaklaşa gerçekleştirdiği "Slav Kardeşliği" tatbikatının bu yılki etabı tartışmalarla başladı. Tatbikata daha önce katılacağı açıklanan Sırbistan "Slav Kardeşliği 2020" ve "Kafkas 2020" uluslararası askeri tatbikatlarından çekildiğini açıklamasının ardından Belarus ve Rusya tatbikatı birlikte yapma kararı aldı. 14-25 Eylül tarihleri arasında Belarus'ta tamamlanması planlanan tatbikatın ilk etabı "terörler mücadele" tatbikatı olarak tamamlandı.

Cumartesi günü tatbikatın ilk etabının tamamlanmasının ardından dün askerler dinlendi. Bugün ise Belarus ve Rus ordusu BMD-4M hava taşıyıcılar, BTR-MDM tipi zırhlı personel taşıyıcılar ve BTR-80 tipi zırhlı personel taşıyıcı araçlar ile eğitim yaptı. Belarus'un Polonya sınırında bulunan Mukhavets Nehri üzerinden zırhlı araçlarla geçişler yapılırken, aynı bölgede paraşütlü atlayış gerçekleştirilerek indirme yapıldı.

- Rusya ve Belarus'un düzenlediği Slav Kardeşliği tatbikatının ikinci etabı başladı

Sırbistan Karadağ, Belarus, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 23:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Rusya ve Belarus'un düzenlediği 'Slav Kardeşliği' tatbikatının ikinci etabı başladı - Son Dakika

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